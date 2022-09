Almirall : RBC initie sa couverture à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a initié mardi la couverture du titre Almirall avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 13,5 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la soirée d'hier, RBC indique s'attendre à ce que le portefeuille de produits dermatologiques bâti par le laboratoire pharmaceutique espagnol génère une croissance 'exceptionnelle' au cours des années à venir.



'Tout au long de la dernière décennie, Almirall a opéré un recentrage stratégique vers la dermatologie, une spécialité à forte croissance', rappelle l'intermédiaire dans son étude.



'Après quelques revers, le groupe semble enfin disposé à atteindre ses objectifs grâce à ses deux produits-phare, Ilumetri et lebrikizumab', poursuit-il.



Ces deux traitements, respectivement destinés au psoriasis et à l'eczéma, devrait lui permettre de générer une croissance des ventes de l'ordre de 9% par an et de l'Ebitda d'environ 11% sur la période 2022-2027, ajoute RBC, une perspective qui tranche selon lui avec le fait que le titre se traite aujourd'hui sur la base d'une décote de 7% par rapport à ses comparables.



Aux niveaux de cours actuels, son objectif fait apparaître un potentiel haussier de 56%.



