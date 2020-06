Almirall : Crédit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Almirall, mais réduit son objectif de cours de 20 à 18 euros, après un épisode récent de volatilité du cours de l'action du laboratoire pharmaceutique espagnol.



Dans sa note de recherche, le broker indique avoir revisité sa thèse d'investissement sur le dossier, tout en mettant à jour ses prévisions pour le groupe de santé dans le sillage de ses résultats de premier trimestre.



Il souligne toutefois que ses mesures favorites de valorisation sur le titre montrent que le marché exclut actuellement toute valorisation pour les médicaments Ilumetri, Skilarence, Seysara et lebri.



