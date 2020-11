Alfa Laval : UBS maintient sa notation après le CMD

(CercleFinance.com) - UBS a confirmé sa notation 'neutre' sur Alfa Laval, considérant la journée investisseurs du groupe d'ingénierie suédois qui s'est tenue hier comme un 'bon départ' allant dans la 'bonne direction'.



L'analyste a indiqué que les attentes étaient probablement trop grandes de cet événement, mais a souligné que la société a mentionné différentes options pour optimiser sa structure de capital, y compris un rachat d'actions.



'Pour l'instant, la perception pourrait rester celle d'une société très complexe et diversifiée, principalement portée par les fluctuations des secteurs maritime, du pétrole et du gaz', a déclaré UBS.



'Le titre pourrait encore bien se porter car les investisseurs deviennent plus optimistes sur le cycle maritime mais cela ne serait pas un changement de perception durable à notre avis', a rajouté UBS, en gardant un prix cible de 221 couronnes suédoises sur le titre.



