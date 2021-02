Alfa Laval : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Alfa Laval de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 275 couronnes suédoises, jugeant la valorisation de la société d'ingénierie 'particulièrement peu exigeante' dans le contexte.



'Nous voyons aussi Alfa Laval comme ayant le meilleur pouvoir de tarification dans ses produits, un historique de croissance plus fort dans l'après-marché et une conversion de free cash-flow supérieure', ajoute le broker dans sa note sur les équipementiers marins.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

