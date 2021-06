Alfa Laval : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Alfa Laval, avec un objectif de cours relevé de 275 à 320 Skr.



Jugeant Alfa Laval comme une société de 'haute qualité' avec 'une exposition favorable à la reprise des marchés finaux', Credit Suisse anticipe une croissance organique des commandes de 6% en 2022-2023 et une croissance du BPA supérieure à la moyenne du secteur à moyen terme.



Ainsi, 'nous augmentons nos prévisions de BPA 2021E-23 de 2,6% en moyenne grâce à l'acquisition de StormGeo', indique Credit Suisse.





