Alfa Laval : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Sous-performance sur le titre Alfa Laval mais relève son objectif de cours de 265E à 275E.



' A court terme, Alfa continuera de souffrir de la faiblesse des contrats de pétroliers et des problèmes de prix/coûts dans le secteur maritime, ce qui limitera le redressement de la marge par rapport au niveau de 8,0% atteint au troisième trimestre ', estime l'analyste.



Pour Crédit Suisse, les vents contraires devraient s'atténuer même si ' l'inflation et les contrats de pétroliers continuent de présenter un risque '.



En ce qui concerne l'énergie, Crédit Suisse pense que la taille de l'activité pompes à chaleur peut doubler d'ici 2025. ' Mais nous pensons également que le cycle d'investissement dans l'O&G atteindra un plateau entre 2023 et 2025 ', précise l'analyste.



