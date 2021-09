Alfa Laval : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Alfa Laval de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 345 couronnes suédoises, adoptant un point de vue plus prudent à ce stade avec une prévision d'EBITA 2022 inférieure de 4% au consensus le plus récent.



Le broker pointe pour le titre une prime de 17% en termes de ratio VE/EBITDA par rapport à ses pairs mécaniques alors que les commandes de nouveaux navires semblent se modérer séquentiellement après un niveau très élevé au premier trimestre 2021.



Dans les équipements marins, il reste à 'surperformance' sur Konecranes et Cargotec 'où le potentiel de croissance des services, les synergies de fusion à moyen terme et une valorisation attractive compensent des défis logistiques à court terme'.



