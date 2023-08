Alcon : Berenberg reste à l'achat, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi de 88 à 90 francs suisses son objectif de cours sur le titre Alcon, qu'il continue de recommander à l'achat.



Du point de vue de l'analyste, les résultats de deuxième trimestre publiés par le leader mondial de l'ophtalmologie sont venus confirmer que ce dernier bénéficiait cette d'une dynamique favorable.



'Elément encore plus important, la publication a montré des signes évidents selon lesquels le groupe réalise des progrès au niveau de ses objectifs stratégiques, que ce soit dans des marchés tels que la santé des yeux, les lentilles de contact ou la prise en charge de la cataracte', ajoute-t-il.



A plus court terme, l'intermédiaire estime que les prévisions 2023 communiquées par le groupe suisse sont prudentes et que ses estimations pourraient être revues à la hausse d'ici à la fin de l'année.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.