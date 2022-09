Alcon : Berenberg réduit son objectif, mais reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a revu mardi à la baisse son objectif de cours sur Alcon, ramené de 90 à 86 francs suisses, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Tout au long de ces dernières années, Alcon n'a eu de cesse de lancer de nouveaux produits qui l'ont aidé à protéger, voire à consolider, sa position déjà dominante sur un marché en croissance structurelle', explique l'analyste.



'Et pourtant, sur cette même période, le cours de son action est resté globalement stable pour désormais se traiter sur la base d'une décote de l'ordre de 20% par rapport à ses plus proches comparables', ajoute-t-il.



'Il s'agit d'un point d'entrée attrayant', conclut l'intermédiaire dans sa note.



