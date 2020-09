Alcon : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé son objectif de cours sur Alcon, mais a conservé son conseil à l'achat sur l'action, citant la surperformance de la société à la fois dans les secteurs de la chirurgie et des soins de la vue.



' Le COVID-19 a provoqué des perturbations significatives à court terme sur le marché ophtalmique et a interrompu une partie de la forte dynamique d'Alcon ', ont indiqué les analystes de Berenberg dans une note.



Berenberg a abaissé son objectif de cours sur l'action du groupe suisse à 62 francs contre 64 francs.



'Alcon mènera l'inévitable reprise de l'industrie ophtalmique et a encore des perspectives de croissance et d'expansion des marges importantes devant elle', ont ajouté les analystes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

