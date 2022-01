Alcoa : Jefferies reste à l'achat malgré la forte hausse

(CercleFinance.com) - Alcoa est passé de 44 $ début décembre à près de 62 $ aujourd'hui (+40%). Malgré cette forte progression, l'analyste reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de 75 $.



' Bien qu'il y ait un risque de repli après une telle remontée, surtout si la société ne réalise pas les bénéfices escomptés, notre analyse indique que les actions d'Alcoa peuvent encore progresser cette année ' indique Jefferies.



' Alcoa devrait bénéficier d'une période à long terme de prix élevés de l'aluminium et d'un rendement des fonds propres et du capital supérieur aux prévisions. La société pourrait également jouer un rôle dans la consolidation du secteur ' rajoute le bureau d'analyses.



