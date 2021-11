Alcoa : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Alcoa de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 52 à 60 dollars, estimant que le groupe 'bénéficiera des changements structurels sur le marché de l'aluminium'.



'Les perspectives pour l'aluminium sont devenues plus positives alors que la poussée mondiale pour la décarbonisation s'intensifie', juge le broker, rappelant que la demande a historiquement augmenté à un rythme 1,8 fois supérieur au PIB.



'La demande devrait s'accélérer à mesure que les nouveaux marchés finaux (VE, énergies renouvelables) deviennent plus pertinents', poursuit Jefferies, qui pointe en outre l'apparition partout de contraintes d'approvisionnement.



