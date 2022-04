Alcoa : Credit Suisse n'est plus à surperformance

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse dégrade son opinion sur Alcoa de 'surperformance' à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé de 68 à 82 dollars dans le sillage d'une estimation d'EBITDA 2022 augmentée à 4,5 milliards de dollars en raison de la hausse des prix.



Le broker considère que les prix de l'aluminium LME sont proches de leur sommet, alors que le groupe continue de faire face aux pressions inflationnistes et que les investissements devraient commencer à s'accélérer plus significativement pour la décarbonisation.



S'il voit les événements géopolitiques actuels comme un moteur de soutien structurel durable des prix de l'aluminium, Credit Suisse pense que l'équilibres offre-demande commencera à se normaliser au second semestre 2022.



