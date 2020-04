AkzoNobel : Un broker passe à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Berenberg annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur le titre AkzoNobel, passant à l'achat, estimant que la récente baisse de l'action avait créé un point d'entrée attrayant.



Après avoir réévalué sa vision du secteur des peintures et des revêtements à la lumière de la pandémie de COVID-19, AkzoNobel est ainsi devenu le 'premier choix' du courtier allemand au cours des 12 à 18 prochains mois.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

