Aixtron : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Aixtron SE, avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 euros.



L'analyste estime que la position du groupe a 'incontestablement changé' avec 'un CA beaucoup plus diversifié que par le passé et une exposition à des technologies en forte croissance'.



Par ailleurs, Oddo indique que le ton du groupe se veut très confiant, celui-ci évoquant pêle-mêle solidité du carnet de commandes, supply chain sécurisée, supériorité technologique, exposition à des tendances structurelles peu impactées par le cycle...



Ainsi, 'nous pensons que les estimations du consensus sont relativement prudentes au vu des opportunités de croissance du groupe', note le bureau d'analyses.



Oddo relève ainsi ses estimations de BPA de 9% sur 2023/2024, une prévision qui ressort 15% au-dessus du consensus 2024.



