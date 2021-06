Aixtron : Liberum relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 24 à 26 euros sur Aixtron, au lendemain d'un relèvement sensible des prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour l'exercice 2021.



Ce relèvement par la direction du groupe allemand amène le broker à augmenter ses propres prévisions de 20% pour les revenus et de 31% pour le BPA pour cette année, ainsi que ses estimations pour l'exercice 2022 de pourcentages similaires.



'Nous pensons que l'industrie assiste à un changement structurel, passant de dispositifs à base de silicium vers des semi-conducteurs composés, et Aixtron en est un bénéficiaire clé', juge Liberum dans sa note sur l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



