Ahold Delhaize : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 30 euros, sur la base d'hypothèses de marges moins négatives (quoique toujours en déclin) pour le distributeur alimentaire belgo-néerlandais.



'Ahold Delhaize met les bouchées doubles sur le numérique après un lent démarrage pré-Covid aux Etats-Unis', pointe le broker, notant que la normalisation post-Covid aux Etats-Unis ne s'est pas encore matérialisée.



Concernant le projet d'introduction en Bourse de bol.com, prévu pour le second semestre 2022, Stifel estime, en attendant plus de données, la valeur d'entreprise de cette entité à 3,9 milliards d'euros, soit environ 9% de celle du groupe dans son ensemble.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.