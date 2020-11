Ahold Delhaize : Stifel passe de 'vendre' à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Stifel révise son option sur le titre Ahold Delhaize, passant de 'vendre' à 'conserver'.



Pour l'analyste, l'acquisition de 80% de FreshDirect par Ahold Delhaize 'marque une inflexion claire dans la stratégie en ligne' de la société.

Cette démarche est vue comme 'positive, même si les conditions financières n'ont pas été dévoilées'.



Stifel maintient son objectif de cours à 25 euros sur le titre.



