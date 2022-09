Ahold Delhaize : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Ahold Delhaize tout en ajustant son objectif de cours de 30 à 31 euros, dans une note sur le distributeur alimentaire belgo-néerlandais ainsi que sur ses pairs français Carrefour et portugais Jeronimo Martins.



'Tous trois, en particulier Jeronimo Martins, ont navigué de façon convaincante dans les eaux troubles caractérisées par une inflation alimentaire vigoureuse et une inflation des coûts de construction rapide', reconnait le broker.



Notant toutefois les incertitudes liées aux effets de la crise énergétique sur le revenu disponible des ménages, Stifel prévient que 'l'année 2023 pourrait se montrer plus délicate, avec des coûts toujours élevés et des ventes en chute avec les indices des prix'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

