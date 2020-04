Ahold Delhaize : Oddo à l'achat après un T1 'exceptionnel'

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Ahold Delhaize, saluant un premier trimestre 'exceptionnel', 'à ne pas extrapoler' cependant, et des guidances 2020 confirmées.



'La période de confinement, même si le niveau d'activité devrait rester au-dessus de la normale en raison du rapatriement à la maison de la consommation alimentaire hors foyer (40%e aux États-Unis et 30%e en Europe), se traduira également par des coûts d'exploitation supplémentaires (protection et rémunération des salariés, tension probable sur les coûts logistiques...). Enfin, le retour à la normalité (au cours du T3) pourrait induire des contre-chocs économiques', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 26 euros, pour un potentiel de +15%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer