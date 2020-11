Ahold Delhaize : Invest Securities reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que trimestre après trimestre, Ahold Delhaize affiche des performances enviables, avec une croissance top line à 2 chiffres (T3 +10,1% en LFL) qui permet d'absorber les coûts de la crise (+470mE YTD), en même temps que l'accélération du déploiement omnicanal, pour améliorer le levier opérationnel à des rentabilités exemplaires (EBIT T3 en croissance de +27,7% aux USA, marge de 5%).



' L'Europe où le groupe s'appuie sur les Pays Bas et son modèle aussi conquérant que rentable, ne démérite pas non plus même si le T3 est plus contrasté. Sur ces bases, AhDel continue d'afficher une génération de FCF remarquable, malgré l'accélération des investissements ' indique le bureau d'analyses.



' Le titre reste accessible, même si le momentum de croissance ne peut que s'essouffler '.



Invest Securities reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 27,6E.



