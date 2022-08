Ahold Delhaize : Invest Securities reste à achat

(CercleFinance.com) - Invest Securities reconduit son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours relevé de 29,4 à 31,4 euros 'dans un momentum haussier', au lendemain de la publication des résultats de deuxième trimestre du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.



'Les réalisations du deuxième trimestre répètent la configuration du premier au niveau des marges opérationnelles (4,2%) mais améliorent nettement aux Etats-Unis la trajectoire des ventes en croissance de +6,4% à données comparables', note l'analyste.



'Non seulement, le groupe bénéficie de l'inflation alimentaire américaine, mais ne subit pas de pression particulière sur la marge, grâce à l'efficacité de sa gestion des coûts', poursuit-il, saluant en outre les nouvelles cibles de croissance des FCF sur la période 2022-25.



