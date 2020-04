Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 25,7 euros sur Ahold Delhaize, après l'annonce d'un premier trimestre 'convaincant' avec des croissances en comparable à deux chiffres aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.



Le bureau d'études ajoute que 'ce surplus issu du catalyseur du Covid-19 a été maîtrisé pour gagner 50 points de base d'EBIT aux Etats-Unis, au niveau enviable de 5,4%, faisant mieux que la génération correspondante des Pays-Bas'.



'Cela devance des améliorations sur le deuxième trimestre, attendues en vertu d'une base de référence faible, mais les coûts supplémentaires de la fusion logistique et des charges non imputées au premier trimestre modifient la donne', poursuit-il.



