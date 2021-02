Ahold Delhaize : Invest Securities relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours rehaussé de 27,6 à 29,1 euros, après 'une performance boursière récente décevante en regard de la qualité d'une croissance hautement rentable'.



'Ce qui est pour nous une bizarrerie s'explique en partie par le fait que l'atout pourtant avéré de la dualité du modèle entre Etats-Unis et Europe ne motive pas vraiment les investisseurs américains qui préfèrent des pure play domestiques', estime le bureau d'études.



'Cette hypothèque finira sans doute par être levée, car le groupe devrait pouvoir capitaliser sur les performances exceptionnelles de l'année 2020', juge toutefois l'analyste, pour qui 'ces réalisations vont bien au-delà de 'l'effet d'aubaine' de la pandémie'.



