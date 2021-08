Ahold Delhaize : Invest Securities ajuste son objectif

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif de cours à 28,6 E (contre 28 E).



L'analyste se demande si les guidances annuelles seront-elles à nouveau relevées à l'issue de la publication du T2 ? ' C'est une éventualité contre intuitive face à un T2 déprécié par une base particulièrement exigeante avec une rentabilité en rapport '.



' Sur la base de nos estimations, il devrait avoir préservé au T2 aux USA un CA en croissance LFL à 2 chiffres sur 2019, limitant la déperdition autour de -6% (e) sur 2020 (+20,6% sur T2 2019). L'EBIT groupe au T2 21 progresserait d'environ +23% par rapport au S1 2019 (marge estimée IS de 4,2% contre 5,3%) ' indique Invest Securities.



' AhDel se situe bien par rapport à ses comparables US, en particulier Kroger qui sur performe notablement depuis le 1Er janvier (cours en hausse de +40%) ' rajoute l'analyste.



