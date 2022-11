Ahold Delhaize : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 31,4 à 32,7 euros, après une publication trimestrielle caractérisée par un contraste grandissant entre la performance des Etats-Unis et celle de l'Europe.



'Le poids des Etats-Unis accru par un effet de translation largement positif se trouve ainsi singulièrement renforcé pour représenter 65% du CA consolidé et pratiquement les trois quarts de l'EBIT', souligne l'analyste.



Il voit dans la supériorité du modèle américain d'Ahold Delhaize un argument majeur pour le dossier, 'alors même que l'Europe risque d'affronter des vents contraires renforcés par la crise de l'énergie et le stress subi par les consommateurs comme les entreprises'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

