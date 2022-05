Ahold Delhaize : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirma son conseil 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 30,9 à 29,4 euros, après un premier trimestre qui a montré 'une résilience des performances du groupe, mais avec un contraste marqué entre les Etats-Unis et l'Europe'.



S'il reconnait avoir largement sous-estimé les effets de base qui ont pesé sur la production du Benelux, il note que la marge d'EBIT ajusté consolidé à 4,2% 's'inscrit parfaitement dans la trajectoire que le groupe avait initialement projetée sur l'ensemble de l'exercice'.



'Le deuxième trimestre se présente dans la même veine, avec des performances apparentes en CA améliorées par l'inflation que le groupe semble domestiquer sans pression particulière sur les taux de marge brute', poursuit l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.