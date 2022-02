Ahold Delhaize : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 33,4 à 30,9 euros, après que les réalisations du distributeur alimentaire belgo-néerlandais au quatrième trimestre 2021 ont à nouveau débordé les attentes.



'L'exposition aux Etats-Unis reste porteuse sur un marché de la consommation alimentaire à domicile qui regagne des parts de marché, à la faveur d'une offre commerciale évolutive en supermarchés...', note l'analyste en charge du dossier.



S'il reconnait que le marché n'a pas apprécié les objectifs 2022, le bureau d'études y voit 'une réaction épidermique à relativiser par l'importance des gisements de productivité dont le groupe dispose, s'appuyant sur des capex volontaristes (jusqu'à 3,5%)'.



