(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Ahold Delhaize, Barclays ajuste son objectif de cours de 31 à 32 euros au lendemain des résultats du distributeur alimentaire belgo-néerlandais au titre de son deuxième trimestre.



'Ahold Delhaize est optimiste quant à une amélioration séquentielle de ses marges européennes à partir de maintenant et est satisfait de l'amélioration récente des dynamiques de ventes chez Stop & Shop et en Belgique', note le broker.



'Le free cash-flow devrait bénéficier fortement du report des plans d'investissements de bol.com', ajoute Barclays, qui remonte modérément ses projections de BPA pour le groupe et rehausse plus significativement celles de FCF.



