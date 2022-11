aesyJet : Liberum conserve son avis positif

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 430.Op sur le titre EasyJet.



' Les performances financières ont connu un net rebond ', relève l'analyste, ' même si la tendance sous-jacente a été masquée par les restrictions liées à Omicron au premier semestre et les perturbations opérationnelles au troisième trimestre '.



L'EBITDAR record du quatrième trimestre témoigne, selon Liberum, d'une dynamique positive. ' Les perspectives de la demande semblent résilientes pour l'instant, le RPS du 1er trimestre étant supérieur de plus de 20% par rapport à l'année précédente ', souligne l'analyste.



Les résultats de l'exercice clos en septembre sont conformes aux prévisions de Liberum et au consensus, et se situent au milieu de la fourchette des prévisions de la direction (perte avant impôts comprise entre 170 M£ et 190 M£).



' Par rapport à nos prévisions, le chiffre d'affaires a été conforme, mais la hausse des recettes accessoires a été compensée par la baisse des recettes de billetterie. La performance auxiliaire a été favorisée par les progrès réalisés par easyJet Holidays ', note encore Liberum.



