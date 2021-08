Adyen : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adyen avec un objectif de cours rehaussé de 2617 à 2853 euros, soit un potentiel de progression de 20% pour l'action de la société néerlandaise de solutions de paiements.



Le broker note qu'Adyen a dépassé fortement les attentes à tous les niveaux sur le premier semestre 2021, avec de fortes tendances de croissance, et déclare 'ne pas observer grand-chose à ne pas apprécier' dans cette publication.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

