Adyen : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation à l'achat sur les actions de la société néerlandaise de fintech Adyen et relève son objectif de cours de 1 039 euros à 1 583 euros.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses indique que la plate-forme de paiement continuera de dépasser considérablement ses prévisions à moyen terme et s'attend à une nouvelle révision du consensus à la hausse.



Après la signature de contrats avec de nouveaux clients, comme McDonalds, Subway et Alibaba, Adyen pourrait profiter du développement du ' partenariat spécial' avec eBay ', a déclaré UBS.



