adidas : Wedbush abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que moins d'une semaine après que la société ait considérablement réduit ses prévisions pour l'exercice 2022, la direction d'adidas a annoncé qu'elle mettait immédiatement fin à son partenariat avec Kanye West.



' En raison des déclarations publiques controversées de l'artiste ainsi que de plusieurs commentaires agressifs contre adidas sur les réseaux sociaux, la société mettra immédiatement fin à la production de la sous-marque 'Yeezy' ' indique Wedbush.



' Nous abaissons nos prévisions de revenu net pour l'exercice 22/23 d'environ 250 et 500 millions d'euros respectivement, ce qui ramène nos prévisions de BPA à 1,02 E/3,65 E ' rajoute l'analyste.



L'objectif de cours est abaissé de 130 E à 102 E. Wedbush confirme également son conseil neutre sur la valeur.



