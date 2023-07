Adidas : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur et confirme son objectif de cours de 216 E.



L'analyste estime que le deuxième trimestre est aidé par la perte de Yeezy et que la reprise est en bonne voie.



' ADS n'est pas encore sorti d'affaire, mais les prochains résultats devraient montrer que le pire est passé ' indique UBS.



'Les premiers signes d'inflexion des ventes et la disparition des vents contraires du secteur font d'adidas l'une des meilleures histoires de dynamique de BPA de notre couverture', explique le broker, pointant un ratio PEG de 0,9 fois.



