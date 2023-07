adidas : UBS confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 216 E suite à l'annonce des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre 2023.



' adidas a publié ses résultats du 2ème trimestre avec des chiffres de ventes de 5 343 millions d'euros en croissance de +6% par rapport aux prévisions de 5 055 millions d'euros (+4% par rapport à UBSe à 5 118 millions d'euros). L'EBIT du 2ème trimestre s'inscrit à 176 millions d'euros (le consensus est de -79 millions d'euros, et la prévision d'UBSe de 10 millions d'euros), avec une marge d'EBIT de 3,3% (le consensus est de -1,6%).



En incluant l'impact positif de la première baisse de Yeezy, l'annulation potentielle du stock restant de Yeezy de 400 millions d'euros (précédemment : 500 millions d'euros) et les coûts exceptionnels liés à la revue stratégique pouvant atteindre 200 millions d'euros (inchangé), la société prévoit désormais de déclarer une perte d'exploitation de 450 millions d'euros en 2023 (précédemment : perte de 700 millions d'euros).



