Adidas : Stifel reste à achat, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil 'achat' sur Adidas et relève son objectif de cours de 320 à 340 euros, jugeant qu'une 'nouvelle stratégie axée sur la croissance permettra de remédier au désavantage relatif face à certains pairs cotés et d'améliorer la perception des investisseurs'.



Selon le broker, l'objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 8 à 10% en 2022-25 (après une croissance 'moyenne à élevée dans la plage des 10%' en 2021) dépasse les attentes du marché.



Stifel pointe aussi le passage du fournisseur allemand d'articles de sport au DTC (vente directe aux consommateurs) qui 'entraîne une accélération des ventes, augmentant également le pourcentage de marge brute'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.