adidas : Stifel reste à achat, réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur adidas, la chute de l'action ayant été telle qu'un potentiel de hausse de 43% prévaut sur son nouvel objectif de cours de 260 euros, abaissé par rapport à 305 euros précédemment.



'Des développements positifs en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique Latine sont éclipsés par des discussions persistantes sur ses objectifs et un besoin potentiel de les réduire encore', note le broker allemand.



Considérant que 'l'incertitude prévaut' et que 'les nouveaux objectifs ne purifient pas l'air', Stifel indique 'avoir adopté une position plus prudente sur l'ensemble des indicateurs clés' pour le fournisseur d'articles de sport.



