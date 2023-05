(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur adidas, Stifel rehausse son objectif de cours de 140 à 145 euros, après la publication par le fournisseur allemand d'articles de sport de ses résultats du premier trimestre.



Le broker pointe 'une dynamique de chiffre d'affaires plus forte, des preuves potentielles que la marque n'est pas trop endommagée, et les fondations pour construire une désirabilité plus forte de la marque et une rentabilité à long terme'.



Stifel affiche néanmoins une préférence pour son pair Puma, recommandé à 'achat', notant que celui-ci a été touché bien plus durement et estimant qu'il atteindra le seuil de marge d'EBIT de 10% avec un an d'avance sur adidas (2025 contre 2026).



