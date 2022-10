Adidas : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Adidas de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 160 à 115 euros, après un nouvel avertissement de résultats lancé en fin de semaine dernière par le fournisseur allemand d'articles de sport.



'Nous avons soutenu notre position difficile trop longtemps sur le dossier, et on pourrait aisément expliquer pourquoi nous dégradons le titre maintenant. Il y a simplement trop de problèmes à traiter tout de suite pour le groupe', explique le broker.



'Nous identifions peu de catalyseurs autres qu'un changement bien apprécié dans la direction ou l'arrivée à bord d'un investisseur activiste', affirme Stifel, qui préfère donc son pair 'Puma et son exécution plus forte'.



