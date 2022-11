adidas : Société Générale relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé lundi sa recommandation sur le titre adidas, passant de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif révisé à la hausse de 87 à 119 euros.



Dans une brève note de recherche, le bureau d'études justifie son relèvement par la confirmation, vendredi dernier, de négociations avec l'actuel patron de Puma pour que celui-ci prenne la direction générale du groupe.



Du point de vue de SG, le départ de Bjorn Gulden constituerait un événement 'gérable' chez Puma, mais un élément 'clairement favorable' du côté d'adidas, aujourd'hui confronté à des pertes de marché, aux retombées de l'affaire Yeezy et aux accusations de travail forcé en Chine.



L'analyste rappelle que depuis son arrivée à la tête de Puma en 2013, Bjorn Gulden a permis à l'équipementier sportif de renouer, hors période Covid, avec des taux de croissance à deux chiffres à taux de change constants.



SocGen prévient toutefois qu'en raison de l'existence de clauses de non-concurrence, son arrivée pourrait prendre du temps, peut-être même plus d'un an comme cela avait été le cas lors de l'arrivée de Daniel Grieder chez Hugo Boss en provenance de VF Corp.



Le professionnel s'attend, par ailleurs, à un redressement laborieux pour adidas, même en cas de nomination de Bjorn Gulden, en raison des délais de développement de produits particulièrement longs qui caractérisent le secteur et de l'importance des problèmes structurels auxquels adidas doit aujourd'hui faire face.



