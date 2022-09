adidas : Goldman Sachs dégrade à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé mardi son opinion sur le titre adidas, ramenée de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 200 à 170 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen du commerce de détail, le bureau d'études justifie sa décision par l'avenir particulièrement sombre qui se profile pour le groupe du côté de la demande.



D'après Goldman, l'équipementier sportif allemand va devoir faire face à des éléments économiques contraires sur le court terme, avec une confiance au plus bas chez les consommateurs européens et la perspective d'une poursuite des confinements en Chine jusqu'à la mi-2023.



L'analyste fait néanmoins remarquer que son objectif de cours fait encore apparaître un potentiel haussier de 30% et rappelle que depuis qu'il avait intégré le titre adidas à sa liste d'achats 'Buy List', en février 2016, le cours de Bourse s'est apprécié de 41%, contre un repli de 17% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Retail.



