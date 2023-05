adidas : Deutsche Bank remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'achat' sur adidas avec un objectif de cours porté de 170 à 190 euros, après que la direction du groupe a de nouveau soutenu son ambition de marge d'EBIT de 10% (bien qu'avec un calendrier moins explicite).



Le broker souligne aussi que lors de sa conférence téléphonique, elle 'a réitéré la qualité des franchises adidas qui peuvent être revigorées, a montré des progrès dans la gestion des stocks et a adopté une vision plus positive de la Chine'.



Selon Deutsche Bank, le fournisseur allemand d'articles de sport jette les bases d'une croissance à moyen terme, et met en place quelques éléments de preuve sur l'attrait de la marque, qui fait grimper le cours de l'action.



