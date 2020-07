Adidas : Credit Suisse revoit sa cible à la hausse

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Adidas, passant de 188 à 193 euros, même s'il confirme sa recommandation 'Sous-performance' sur la valeur.



La cible du broker se rapproche ainsi des cours actuels, même si elle en reste assez éloignée, d'une cinquantaine d'euros.



'[Notre opinion est justifiée par] le manque de chaleur autour de la marque Adidas, qui retardera la récupération des marges, le cycle de renouvellement de l'industrie des articles de sport, qui est notamment plus long que les vêtements conventionnels, et le potentiel de fragmentation de la marque dans les articles de sport', commente Credit Suisse.



