Adidas : Crédit Suisse reste à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Adidas avec un objectif de cours rehaussé de 193 à 198 euros, dans le sillage d'une hypothèse de profit opérationnel pour l'année en cours relevée de 515 à 556 millions d'euros.



Mettant en avant des stocks plus élevés que ce qu'il attendait au deuxième trimestre, le broker dit rester prudent quant à la capacité d'Adidas à atteindre sa double ambition de nettoyer ses stocks en excès et de reconstruire l'attrait de la marque au second semestre.



'Avec des actions se traitant plus de 30 fois le BPA attendu pour 2021, nous pensons qu'elles intègrent une reprise beaucoup plus rapide en 2021 que ce qui est probable', ajoute Crédit Suisse dans sa note sur le fournisseur allemand d'articles de sport.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.