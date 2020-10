Adidas : Crédit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reste à 'sous-performance' sur Adidas, mais remonte son objectif de cours de 198 à 240 euros, relevant ses prévisions pour refléter le meilleur environnement pour les articles de sport au cours de l'été, notamment en Amérique du Nord.



'Toutefois, nous pensons encore que les résultats vont démontrer clairement l'étendue de la sous-performance d'Adidas à la fois par rapport à ses pairs plus gros et plus petits', tempère le broker dans sa note sur l'Allemand.



'Le groupe va dévoiler son prochain plan à cinq ans en mars et jusqu'à preuve plus claire qu'il peut reconstituer l'attrait de sa marque sans sacrifier la marge, il va continuer à se traiter avec une décote par rapport à ses pairs', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.