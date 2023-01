Adidas : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Avant la publication des résultats annuels du groupe allemand d'articles de sport, le 8 mars, Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Adidas, mais augmente son objectif de cours de 83 à 103 euros pour refléter des multiples de pairs plus élevés.



Selon le broker, le PDG Bjorn Gulden publiera des prévisions prudentes pour 2023, 'compte tenu de l'environnement opérationnel difficile, du faible attrait de la marque et des stocks élevés, avec un potentiel de restructuration et de radiations ponctuelles'.



Credit Suisse augmente ses estimations d'EBIT pour 2023 et 2024 à 672 millions d'euros (soit 3% des ventes) et à 1.215 millions (soit 5% des ventes) respectivement, sur une croissance des ventes plus faible, mais des taux de change moins défavorables.



