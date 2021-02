adidas : Credit Suisse relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi relever sa recommandation sur adidas, qu'il fait passer de 'sous-performance' à 'neutre', et rehausser son objectif de cours sur l'action, qui remonte ainsi de 255 à 295 euros.



Dans une note de recherche, le courtier dit s'être penché sur deux éléments considérés comme porteurs pour le groupe, à savoir l'effet favorable de la numérisation au niveau de l'activité (sur le modèle de Nike) et la perspective d'un possible redressement de la marque, une hypothèse qu'il dit aborder de façon plus prudente.



Alors qu'adidas doit tenir le 10 mars une journée d'investisseurs consacrée à son nouveau plan stratégique à horizon cinq ans, Credit Suisse ne dit percevoir - dans l'immédiat - aucun signe d'amélioration concernant l'appréciation de la marque, ce qui justifie selon lui d'afficher une opinion 'neutre' sur le titre.



A la Bourse de Francfort, l'action évoluait peu mardi suite à ces commentaires, affichant un repli de l'ordre de 0,5% en milieu de matinée.



