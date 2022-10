Adidas : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Adidas, avec un objectif de cours réduit de 145 à 125 euros.



Le bureau d'analyses craint une baisse des ventes et des marges au 2nd semestre, pointant notamment la lenteur de la reprise en Chine.



Ainsi, 'les perspectives pour 2023 sont de plus en plus mauvaises compte tenu de la probabilité d'un ralentissement de la demande, de la nécessité d'éliminer les stocks excédentaires, des effets de change défavorables et de la pression sur les coûts des intrants', souligne le broker.



Credit Suisse redoute ainsi qu'aucune preuve durable de reprise ne soit identifiable pour Adidas avant... 2025!



Par conséquent, l'analyste indique réduire son EBIT du 3e trimestre à 592 ME (9% des ventes, -270 pb sur un an), et réduire son EBIT de l'exercice à 1,53 MdE (6,5% des ventes, -286 pb). Il prévoit des marges de 6,7% en 2023, en-deçà de l'objectif fixé (7%).



