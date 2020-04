Adidas : Crédit Suisse abaisse son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse son opinion sur le titre passant de neutre à sous performance.



Le bureau d'analyses considère actuellement ' Adidas comme la plus faible des principales marques d'articles de sport dans une industrie qui est vulnérable à la fois en raison de ses longues chaînes d'approvisionnement et de sa faible qualité de distribution sur certains marchés '.



' Nous réduisons les prévisions de l'année en cours de 34% supplémentaires et réduisons l'objectif de cours de 230 E à 199 E ' indique Crédit Suisse.



' La baisse des ventes au 1er semestre devrait entraîner un excédent de stocks de 1,6 milliard d'euros (détenu par Adidas ou ses partenaires grossistes). La liquidation des stocks pourrait prendre un an et avoir un impact significatif sur les ventes et marge '.



' La baisse des bénéfices au premier trimestre en provenance de Chine (400 à 500 millions d'euros) a été plus importante que prévu, et compte tenu du blocage en Europe, pour le premier trimestre, nous attendons maintenant une baisse des ventes de 21% en glissement annuel et une baisse de l'EBIT de 566 millions d'euros ' rajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer