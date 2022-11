adidas : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur adidas (lui préférant Puma et JD Sports) avec un objectif de cours abaissé de 110 à 83 euros, ayant encore réduit le BPA de 18% pour cette année et la prochaine, à des niveaux 30% et 45% en dessous des consensus.



'Suite à la résiliation de son partenariat avec Yeezy, il est enfin devenu clair à quel point adidas dépendait de la marque', souligne le broker, qui pointe aussi l'impact de la normalisation des profits en Chine sur les marges de l'équipementier sportif allemand.



'En conséquence, nous pensons que la nouvelle norme pour les marges sera de 5 à 6% et pourrait bien être inférieure alors que les conditions de marché sont difficiles et qu'une nouvelle direction tente de reconstruire l'attrait de la marque', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

